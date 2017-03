Mel B wil na huwelijk van tien jaar scheiden

De twee hebben samen een vijfjarige dochter, Madison, waarover Mel de voogdij wil delen met Stephen. Hun gezin bestond verder uit drie dochters uit eerdere huwelijken en relaties. Melanie kreeg de 17-jarige Phoenix Chi met de Nederlandse danser Jimmy Gulzar en Angel Iris (9) met Eddie Murphy. Stephen heeft nog een dochter van twaalf, Giselle.



In de scheidingsdocumenten, die People in handen heeft, noemt Mel 28 december als datum voor de breuk. Begin februari plaatste ze op Instagram echter nog een ode aan filmproducent Stephen. ,,We hebben alles meegemaakt dat koppels normaal gesproken opbreekt, en we zijn er sterker uitgekomen", zei ze.



Agressief gedrag

In 2014 deden geruchten de ronde over agressief gedrag van Stephen. Mel zou na een ruzie niet in staat zijn geweest een liveshow van X Factor bij te wonen. De week erop verscheen ze wel in het programma, maar waren er blauwe plekken en schrammen op haar lichaam te zien. De politie is nooit ingeschakeld.



In 2003 bekende Stephen schuld in een huiselijk geweld-zaak die zijn ex-vrouw in 2003 tegen hem aanspande. Hij beweert overigens op het moment niet te hebben begrepen dat hij bekende.