Mel C ziet de Spice Girls nooit meer bij elkaar komen

Verboden Vruchten 'Ik vind het zo erg dat we ons schamen voor seks'

10:17 We moeten meer vrijen, vindt Katja Schuurman. Omdat ze denkt dat openlijker over seks praten daarbij helpt, windt ze er zelf geen doekjes om in het voorwoord van het door haar samengestelde boek Verboden Vruchten. 'Het is de eerste keer dat ik me zo vrij voel in een relatie.'