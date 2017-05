Met Gala: sterren trekken alles uit de kast voor New Yorks netwerkfeest

Teamverdeling It Takes 2 trekt 1,1 miljoen kijkers

12:52 Het tweede seizoen van It Takes 2 op RTL 4 is gisteravond met 1,14 miljoen kijkers van start gegaan. Te zien was hoe Glennis Grace koos voor Buddy Vedder, Gijs Staverman en Hans Klok. In het team van Trijntje Oosterhuis zitten Ruben Nicolai, rapper Keizer en Tooske Ragas. Waylon heeft een vrouwenteam, bestaande uit Holly May Brood, Hanna Verboom en Bibi Breijman.