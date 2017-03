Michael ‘even’ terug bij Barbie

Manager Jake Hampel treedt op als bemiddelaar. ,,Ik wil ze zo snel mogelijk met z’n tweeën aan tafel. Ga er alles aan doen om de boel te redden”, zegt Hampel, grondlegger van het succes van de Haagse realitysterren. ,,Degenen die denken aan een televisiestunt, hebben het mis, want nee, Samantha en Michael zijn niet in gesprek over een nieuwe serie. ,,Of het echt op is, gaan we de komende tijd uitzoeken.” De pers verzamelde zich vanmorgen al vroeg in Duindorp, de Haagse wijk waar Samantha met de kinderen Angelina (4) en Milano (1,5) woont. Ze kregen nul op rekest. ,,Samantha en Michael hebben alle tijd en energie nodig om er zelf uit te komen”, aldus Hampel.

Doorpakken

Samantha, bekend geworden door de realityserie Oh Oh Cherso, en Michael verbleven afgelopen zomer in de Spaanse badplaats Torremolinos om een café te runnen. Daar werden opnamen gemaakt voor Enkeltje Torremolinos op RTL5. Waar Samantha terugkeerde naar Den Haag, bleef Michael in Spanje om het café uit te bouwen. ,,Hij realiseert zich dat realityseries eindig zijn. Hij wil doorpakken, maar het is logischerwijze nog niet zo dat de zaak zo succesvol is dat personeel het kan overnemen of kan verpachten, zodat hij naar Nederland kan.”



De twee realitysterren zaten de laatste tijd voortdurend in een achtbaan, zo stelt Hampel. ,,Altijd was er een camera. De vraag is: wat blijft er over als die weg is. Naar het antwoord van die vraag gaan we op zoek. Makkelijk is het niet: Samantha wil in Duindorp blijven, bij opa en oma, de vis en de school voor die kleintjes. Er zitten veel haken en ogen aan, maar toch heb ik goede hoop: ik trek dit huwelijk eerder recht voordat er een nieuw kabinet is gevormd.”