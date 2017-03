Michael Jacksons Neverland weer in de verkoop

De King of Pop kocht het iconische landgoed in Californië eind jaren tachtig. Hij liet er onder andere attracties en een dierentuin op bouwen en doopte het om tot 'Neverland'.



Hoewel de attracties en dieren al een tijdje van het landgoed zijn verdwenen is het treinstation in Disney-stijl er nog wel. Ook liggen er op de ranch, die een oppervlakte heeft van meer dan honderd hectare, twee meren, een gastenverblijf, een zwembad, een basketbalveld en een bioscoop.



De afgelopen jaren is het landgoed enorm opgeknapt. Hiermee hoopt de makelaar het voormalige stulpje van Michael Jackson sneller te verkopen. Ook met de prijs is hij een stuk gezakt. Zo stond vorig jaar nog een Te Koop-bordje in de tuin met een prijs van honderd miljoen dollar.



Zelf woonde Jackson meer dan vijftien jaar op Neverland. Vanaf het moment dat hij werd beschuldigd van kindermisbruik liet hij zich niet meer zien op het park.