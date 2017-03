'Miley Cyrus en Liam Hemsworth willen gezinnetje stichten'

Russische rol­stoel­zan­ge­res niet welkom op songfestival Kiev

16:02 De Russische Joelia Samojlova (27) mag niet deelnemen aan het Eurovisie Songfestival dat in mei in Oekraïne plaatsvindt. Zangeres Joelia Samojlova zou in het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim hebben opgetreden. In Oekraïne staat er een forse celstraf op het reizen naar de Krim over Russisch grondgebied.