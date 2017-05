Miley: Katy's hitlied I Kissed A Girl gaat over mij

In een interview met het Amerikaanse radiostation KTU vertelt Miley dat zij en Katy al bijna tien jaar vrienden zijn en dat begon op de Video Music Awards in 2008. ,,Ik denk dat zij mijn oudste vriendin is, wat best wel raar is", aldus Miley.



,,Toen Perry met I Kissed A Girl kwam stond ik op de set van de Hannah Montana-film en hoorde ik haar op de radio zeggen dat het over mij ging. Ik gilde het uit toen ik dat hoorde", gaat Miley verder. ,,Ze vroeg me later of ik mee wilde naar de VMA's. Daar zijn we vrienden geworden."