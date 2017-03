Miljoenen vergapen zich aan trailer nieuwe horrorfilm 'It'

Filmmaatschappij Warner Bros heeft de eerste trailer vrijgegeven van de remake van de legendarische horror-miniserie It. In deze serie wordt een aantal kinderen geterroriseerd door de angstaanjagende alienclown Pennywise. Het voorproefje van de film werd een paar weken geleden al getoond aan bezoekers van een conferentie in Texas, maar sinds afgelopen nacht mag de hele wereld de trailer zien. Enkele uren nadat het korte filmpje op YouTube verscheen, was het al bijna 9 miljoen keer bekeken.