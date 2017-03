Miljoenen vergapen zich aan trailer van nieuwe horrorfilm 'It'

Het voorproefje werd een paar weken geleden al getoond aan bezoekers van een conferentie in Texas, maar sinds afgelopen nacht mag de hele wereld de trailer zien. Sinds het korte filmpje een paar uur geleden op YouTube werd gezet is het al bijna 9 miljoen keer bekeken.



De trailer begint met het bekende beeld van de kleine Georgie die op straat een papieren bootje in de goot achterna rent. Wanneer het gevouwen scheepje in een rioolput belandt, staart Georgie in de riolering. En plotseling verschijnt dan Pennywise, waarna het scherm weer zwart wordt. Op 8 september komt 'It' in de Amerikaanse bioscopen. Een exacte releasedatum voor ons land is er nog niet.



De clown die de kinderen de stuipen op lijf jaagt heeft in de nieuwe filmversie een ander uiterlijk gekregen. Zijn haar is niet meer knalrood maar oranjebruin en hij heeft andere lijnen op zijn gezicht. Ook het kostuum van Pennywise is aangepast. Oorspronkelijk was It een in 1990 uitgezonden miniserie die uiteindelijk ook als een doorlopende film werd uitgegeven.