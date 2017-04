Miljuschka: Jamie Oliver zag me niet staan

Miljuschka Witzenhausen, die in het nieuwe RTL5-programma Topchef Academy op zoek gaat naar culinair talent, is zelf bij toeval tv-chef geworden. ,,Het is niet gemakkelijk om aan de bak te komen als tv-chef'', zegt ze. ,,Topchef Academy biedt kandidaten een gouden kans. Voor de winnaar ligt 25.000 euro klaar en een eigen kookprogramma. Ik zou zo'n kans met beide handen aangrijpen."

Zelf probeerde Miljuschka drie jaar geleden vergeefs de aandacht te trekken van Jamie Oliver, door voor de camera een pittig rijstgerecht te koken in de hoop dat ze zijn nieuwe Foodtube-ster zou worden. ,,Jamie Oliver zag mij toen niet staan'', blikt ze terug op haar auditie. ,,'Ik ben er niet rouwig om'', zegt het jurylid van Topchef Academy.

,,'Ik ben bij toeval het vak ingerold. Mijn werk was presenteren en ik was obsessief met eten bezig. Een vriendin hielp me het filmpje te maken voor de onlinewedstrijd van Jamie Oliver. De video trok niet zijn aandacht, maar wel die van SBS6 en zo kwam ik bij Shownieuws terecht. Ik wilde destijds beginnen aan een foodblog, maar legde de lat hoog. Ik was ermee aan het worstelen, want de Amerikaanse foodblogs zijn zo mooi qua fotografie en techniek. Pas toen ik voor Vogue over taarten ging schrijven, ben ik aan mijn eigen blog begonnen. Ik heb 24Kitchen een programma-idee voorgelegd over foodtrucks en toen liep het ineens veel sneller dan verwacht. De knop ging om en is niet meer uitgegaan."

Kookcompetitie

De komende weken helpt Miljuschka kandidaten in Topchef Academy (RTL5, 19.40 uur) met het ontwikkelen van hun kook- en presentatietalent. ,,'Het draait om kooktalent, presentatie en personality. Dat moeten ze allemaal laten zien. Een gouden driehoek'', vertelt Miljuschka. ,,Bij de kandidaten die kunnen koken schiet de presentatie tekort of andersom." Toch is de kwaliteit hoog, zegt het jurylid. ,,'Er zitten zulke toppers tussen, ik zou zenuwachtig worden als ik het tegen ze op zou moeten nemen."