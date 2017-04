Miljuschka van 'heks naar prinses', Kim deelt zwoel bikinikiekje

Zes 'Russische' Rembrandts komen even naar huis

13:58 Zes schilderijen van Rembrandt keren voor een tijdje terug naar Nederland. Ze hangen nu in de Hermitage in Sint-Petersburg, maar vanaf 7 oktober zijn te zien in de Hermitage in Amsterdam. Daar gaan ze deel uitmaken van de expositie 'Hollandse meesters uit de Hermitage; Oogappels van de tsaren'.