Moeder Voice Kids-Jean: Vader mishandelde hem

Jean Gharibian (13) verwierf afgelopen vrijdag opeens de status van tieneridool toen hij auditie deed bij The Voice Kids. Zijn verhaal: hij is een Syrische vluchteling, zijn vader is overleden en samen met zijn moeder en zus maakte hij een levensgevaarlijke bootovertocht. Het zorgde voor tranen in de ogen van kijkers. Totdat gisteren zijn neef en vader zich opeens meldden. Zij beweren dat de familie helemaal niet gevlucht is en dat hun verhaal is verzonnen.



De moeder van Jean is van slag en verdrietig. Omdat ze slecht Nederlands spreekt, doet ze via de Almeerse vrijwilliger Aya Selman eenmalig haar verhaal. Het klopt inderdaad dat Jeans vader nog leeft, maar dat wist Jean niet. ,,Ongeveer 4,5 jaar geleden is de vader van Jean ervandoor gegaan met een andere vrouw”, zegt Selman namens de familie. ,,Ze zijn christelijk. Vanuit hun geloof mag hij niet trouwen met iemand anders. Hij heeft ze achtergelaten en is naar Amenië gegaan met een andere vrouw.”



De reden dat Jean dat niet vertelde bij The Voice Kids is simpel: hij wist dit niet. ,,Hun vader sloeg de kinderen en hongerde ze uit. De moeder wilde niet dat ze hem nog meer gingen haten, dus heeft ze gezegd dat hij dood is. ‘Jullie hebben geen vader, hij is dood’, zei ze.” Jean had wel contact met zijn vader via Facebook, de dag van de uitzending. Daarin zegt hij ‘jij bent mijn vader niet. Jij bent dood. Ik haat je.’’