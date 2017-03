Molloten verzamelen zich voor ontknoping de Mol

,,Ik hang niet graag de vuile was buiten'', gaf de Mol vandaag als laatste hint aan het AD. Onze columniste Angela de Jong denkt daardoor dat Jochem de Mol moet zijn. Hij zat ooit in een reclame voor wasmiddel Omo. Maar het was Thomas die tijdens een WIDM-aflevering over de was begon, aldus Molloot Gudo Tienhooven.



Wie het ook mag zijn, bij Vondel CS zit de sfeer er goed in. Naar schatting staan duizenden Molloten buiten klaar om via grote schermen te zien hoe presentator Art Rooijakkers alle Mol-kandiaten van dit seizoen ontvangt. Actrice Sigrid ten Napel kan daar helaas niet bij zijn. Jochem noemt de toeloop 'onvoorstelbaar'.



