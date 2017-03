Morgan Freeman nieuw gezicht Bavaria-reclame

In de reclame roept de Oscarwinnende acteur iedereen op om te luisteren naar zijn of haar 'innerlijke stem'. Die zegt altijd wat 'juist' en 'onjuist' is, 'wanneer weg te gaan' en 'waar naartoe te gaan'.



Freemans aanlokkelijke stem zorgde ervoor dat hij werd gevraagd om in de commercial te spelen. ,,Dan ga je nadenken wie een mooie stem heeft en toen viel opeens de naam Morgan Freeman'', zegt marketingdirecteur Gijs Swinkels gisteren in het Eindhovens Dagblad.



,,Er stonden meer namen op het lijstje, maar die van Morgan Freeman als eerste", vervolgt Swinkels. ,,Nadat we het script naar zijn agent hadden gestuurd, kregen we een mailtje terug: 'He likes it'."



Bekende sterren als Mickey Rourke, Hugh Hefner en Charlie Sheen gingen Morgan Freeman voor.