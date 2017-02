Mr. T van The A-Team gaat stijldansen

De acteur is inmiddels 64 jaar, maar hij heeft nog niets van zijn glans uit de jaren tachtig verloren. Mr. T speelde toen de rol van B.A. Baracus in The A-Team, een Amerikaanse serie over vier huurlingen die onrecht te lijf gingen. In ons land werd de serie uitgezonden door de TROS. Verder was hij ook te zien in de film Rocky III. Hij werd daarna professioneel worstelaar.



Een andere ster die mee gaat dansen in het programma is turnster Simone Biles. Ze was een van de smaakmakers tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio. Biles won daar viermaal goud. Op het onderdeel Balk moest ze echter de Nederlandse Sanne Wevers voor laten gaan en pakte ze het brons.