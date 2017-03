Musical De Marathon is tragikomedie met gortdroge humor

Voor die bepaald niet eenvoudige vraag zagen de makers van de musical De Marathon zich gesteld. Want: hoe dicht blijf je bij het filmscript zonder dat je een replica nastreeft? Hoe verwerk je liedjes in de reeds bestaande handeling? En in hoeverre heeft het publiek zich al te zeer met de filmcast, die op een enkeling na een andere is, geïdentificeerd?



Het moet gezegd dat regisseur Job Gosschalk en Thomas Acda, die voor de muziek tekent, erin zijn geslaagd de podiumversie van de film (2012) een eigen gezicht en vooral beleving mee te geven.



Voor diegenen die de film hebben gezien, bezit De Marathon vele extra's. Musicalliefhebbers vinden alles van hun gading in het verhaal van de Rotterdamse monteurs die hun zieltogende garage willen redden door gesponsord 42 kilometer te lopen.



Essentieel is dat Gosschalk de tragikomedie die De Marathon is overeind heeft gehouden. De hoofdrolspelers kennen ieder hun eigen, dramatische achtergrond in de aanloop naar de bovenmenselijke prestatie van de hardloopwedstrijd.



Hun levens worden mooi verknoopt in een verhaal waarbij, anders dan in de film, ook de partners van de garagecollega's een prominente rol spelen.