Musical met nummers van Tom Jones in de maak

,,We zijn nog in een vroege ontwikkelingsfase", aldus de Britse zanger. ,,Maar er is een plan. Het moet wel een goede voorstelling worden. We moeten de productie niet alleen maar maken omdat het kan." Jones houdt de mogelijkheid open dat hij zelf in het stuk te zien zal zijn.



Tom Jones werd in de jaren zestig en zeventig een wereldster met nummers als It's not unusual, Delilah en She's a Lady. De Britse ster trad in die periode veel op in Las Vegas, samen met onder meer Elvis Presley en Frank Sinatra. Eind jaren negentig kende Jones een grote comeback dankzij het nummer Sex Bomb. Hij is op dit moment een van de coaches in de Britse editie van het programma The Voice.