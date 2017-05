Musicalfilm La La Land krijgt Oscar voor beste film

De door Damien Chazelle (die eerder furore maakte met de jazzhorrorfilm Whip­lash) geregisseerde film werd al gelijk na de première wereldwijd omarmd door het publiek. De romantische ode aan de liefde van de regisseur bleek afwijkend genoeg om vrijwel alle clichés uit het genre te vermijden. Mede om die reden kreeg de film een recordaantal nominaties van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences: de organisatie die jaarlijks de Academy Awards (de officiële naam van de Oscars) verdeelt. De AMPAS telt 6687 leden uit de filmindustrie (zoals acteurs en regisseurs) die allemaal hun voorkeurlijstjes in een aantal categoriën indienen. In de filmgeschiedenis kregen Titanic (1997) en All About Eve (1950) evenveel nominaties als nu La La Land. De filmmusical is daarmee gedeeld recordhouder.



Het Amerikaanse gilde van filmproducenten riep a La Land begin dit jaar al uit tot de beste film van het afgelopen jaar. De Producers Guild of America Awards is jaarlijks een belangrijke graadmeter voor de Oscars. In de afgelopen acht jaar won de film die favoriet was bij de producers ook de Oscar voor beste film. La La Land leek daarmee de gedoodverfde topfavoriet.



Smeltkroes

Chazelle gebruikt in La La Land twee personages om zijn verhaal te vertellen over mensen die het in de genadeloze smeltkroes van Hollywood willen maken. Emma Stone speelt Mia, een serveerster met acteerambities. Zij probeert koortsachtig een kans te krijgen, maar moet de ene na de andere teleurstelling verwerken. Ryan Gosling heeft een nog groter doel voor ogen. Hij wil een pure jazzmuzikant worden zonder commerciële concessies te doen. Hij werkt echter in een restaurant waar niemand naar hem luistert. Wat onvermijdelijk lijkt, gebeurt natuurlijk: de twee krijgen een relatie. Het najagen van hun dromen zorgt voor een band die onder druk komt te staan als succes uitblijft.



La La Land is een feest om naar te kijken, oordeelde AD-filmrecensent Ab Zagt. ,, De dansnummers en de zang van twee op dit terrein niet ervaren acteurs werken aanstekelijk. Deze film wordt een onvervalste klassieker'', zo oordeelde hij. Andere film die waren genomineerd waren voor een Oscar waren dit jaar Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, Lion, Manchester by the Sea en Moonlight. La La Land had vooral concurrentie te duchten van de sciencefiction Arrival en het zwarte drama Moonlight over de heftige groeipijnen van een zwarte jongen die opgroeit in een drugsmilieu. Beide films werden acht keer voorgedragen.