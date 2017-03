Mysterieuze BN'ers liften mee met kandidaten Peking Express

,,Nieuw dit seizoen is dat er een zwarte envelop meereist in het spel. De inhoud van de envelop bepaalt het lot van het duo dat als laatste arriveert. Als de inhoud groen is, dan komt er een extra passagier bij. Deze bekende Nederlander of Vlaming regelt dan de lift, onderdak en eten voor het duo'', aldus voormalig nieuwslezer Van de Westelaken.



De Wie is de Mol?-deelnemer noemt de introductie van de vips een spannend nieuw ingrediënt van het programma. ,,De kandidaten staan ineens machteloos en worden afhankelijk van de BN'er. Ze kunnen de BN'er of BV'er slechts coachen in het regelen van een lift en verstrekken tips aan de mystery passenger in de hoop dat die goed onderdak voor ze regelt. De mystery passenger vormt dus een extra handicap voor de duo's, maar kan ook hulpvaardig zijn."