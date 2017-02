Mysterieuze trailer Pirates 5 belooft weer veel spanning

VideoDe trailer van deel vijf uit de filmserie Pirates of the Caribbean belooft veel goeds. De film bevat weer spanning en humor, maar ook oude bekenden keren terug. En is dat nou de zoon van Elizabeth Swann en Will Turner die we in de trailer voorbij zien komen?

Het personage van Orlando Bloom, Will Turner, was voor het laatst te zien in Pirates of the Caribbean 3 uit 2007. Tien jaar later kruipt Bloom opnieuw in de huid van Will Turner. Uiteraard keert de iconische Jack Sparrow, gespeeld door Johnny Depp, ook terug in de nieuwe Pirates-film.

Noodlot

Aan het einde van het derde deel, 'At World's End', maakt de film in de laatste scène een sprong van tien jaar vooruit, waarin Will's geliefde Elizabeth Swann, gespeeld door Keira Knightley, samen met hun jonge zoon te zien is. De twee wachten ongeduldig op Will's terugkeer, die als kapitein van 'The Flying Dutchman' het ongelukkige lot trof dat hij zijn vrouw nog maar eens in de tien jaar mocht zien. Of hij zijn geliefde na al die jaren daadwerkelijk weer terugziet is nog maar de vraag.

Drietand

In het nieuwe deel, genaamd' Salazar's Revenge', die in andere landen verschijnt als 'Dead Men Tell No Tales', draait alles om het veroveren van Poseidons legendarische drietand. De film is vanaf 24 mei 2017 te zien in de bioscoop.