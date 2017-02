Nederlands special effects-talent wint Oscar

Visual Effects-kunstenaar Angelo de Witt (26), in Hollywood bekend als Angelo White, mag zich de trotse winnaar van een Oscar noemen. Samen met zijn team won hij gisteren de filmprijs in de categorie Best Visual Effects voor de film Jungle Book .

De jonge Almeerder is net terug in Nederland en is er nog steeds ondersteboven van. Vanochtend arriveerde hij uit Los Angeles met een jetlag en een kater. ,,We hebben flink gefeest”, lacht hij. Tijd om bij te slapen heeft hij nog niet gehad. ,,Ik was net thuis en de media stonden al op de stoep.” Ondanks het slaapgebrek staat hij iedereen rustig te woord.

Over de uitreiking kan hij zijn enthousiasme nauwelijks onderdrukken. ,,Het was de eerste keer dat ik bij de Oscars aanwezig was en het was waanzinnig, wat een ervaring. Al die fotografen, de beveiliging, de rode loper, we werden echt behandeld zoals de sterren. En dan win je ook nog”, aldus Angelo. ,,Het was natuurlijk wel spannend. Andere genomineerden, zoals Doctor Strange hebben te gekke effecten. De nominaties werden getoond en ineens hadden we gewonnen. Het ging heel snel. Ik had bijna honderd gemiste Whatsapp-berichten met felicitaties van vrienden en familie, dat was geweldig.”

Voetbal of film

Toen Angelo jonger was, speelde hij voetbal op hoog niveau. Hij had talent en wilde misschien prof worden, maar besloot toch de wereld van de visuele effecten in te gaan. Toen hij auditie deed bij de Filmacademie in Amsterdam, werd hij echter afgewezen. Hij liet zich niet uit het veld slaan en meldde zich bij de Vancouver Film School in Canada. Dat bleek een gouden zet: tijdens zijn studie werd hij gevraagd door Studio The Mill in Londen, om mee te werken aan Snow White and The Huntsman.

Meer films volgden, waaronder Dawn of the Planet of the Apes, die in 2014 werd genomineerd voor een Oscar voor visuele effecten. ,,Ik riep al jaren dat ik aan de grootste films wilde meewerken en sinds mijn eenentwintigste doe ik dat ook”, vertelt hij trots. Sindsdien werkt hij af en aan in Nederland, Nieuw Zeeland en Los Angeles.

Apenleger

Planet of the Apes moest het destijds afleggen tegen Interstellar, maar nu is het dus wel gelukt. Voor de film Jungle Book hield Angelo zich bezig met de scene waarin hoofdpersoon Mowgli wordt ontvoerd door het apenleger van King Louie. ,,Als senior visual effects stuurde ik verschillende mensen aan om die scene in elkaar te zetten. Ik vind het erg tof dat visual effects-mensen de laatste tijd veel meer waardering krijgen voor hun werk. Het wordt ontzettend gehyped.”