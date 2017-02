Neemt China Hollywood over?

Al geruime tijd verdringen Chinese investeerders zich om in Hollywood een vinger in de pap te krijgen. De rijkste man van China, zakentycoon Wang Jianlin, pakt het groots aan. Zo kocht hij vier jaar geleden al een bioscoopketen op - AMC Entertainment - voor het bedrag van 2.6 miljard dollar. Daarmee was zijn kooplust nog niet bevredigd.Wang trok in 2016 zijn geldbuidel open voor nog meer acquisities zoals het productiebedrijf Legendary Pictures, een van de coproducenten van The Great Wall. Ook themaparken, filmdistributiebedrijven en marketing- en merchandisingbedrijven zijn inmiddels in zijn bezit.



Hoewel Hollywood nooit vies is geweest van geld verdienen wordt er toch met enige huiver naar deze ontwikkelingen gekeken. Zeker omdat Wang er geen geheim van maakt dat hij ook zijn oog heeft laten vallen op Paramount, een van de grootste Amerikaanse filmmaatschappijen.



Van paniek in het filmmekka is nog geen sprake. Voorlopig zal China nog geen grote invloed kunnen uitoefenen op de inhoudelijke filmproductie in Hollywood. Feit is wel dat in grote blockbusters - zoals de diverse stripverfilmingen - steeds vaker Aziatische personages voorkomen waarmee duidelijk wordt gemikt op het Oosterse miljoenenpubliek. Maar of The Great Wall een geslaagde missie is blijft afwachten. China, waar de film eind 2016 in première ging, liep er wel warm voor.