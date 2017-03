Nicki Minaj met de grond gelijk gemaakt in heftige haatrap

,,Jij bent de koningin niet, ik zal het je laten zien", rapt Remy in het nummer dat ze volledig opdraagt aan haar grote rivaal. De twee dames liggen al langere tijd in de clinch, maar nu lijkt Remy met 'Shether' de ruzie naar een heel ander niveau te tillen. Ze laat geen beschuldiging achterwege en noemt Nicki onder andere een hoer, een bedrieger en iemand die al lang over haar hoogtepunt heen is. Niet alleen de teksten, maar ook het hoesje van de single bevat een beeld van een Nicki Minaj-barbiepop die volledig uit elkaar getrokken is en is besmeurd met bloedsporen. ,,Willen jullie een dood lichaam zien?" schreef Remy Ma op Instagram bij een afbeelding van haar nieuwe single. Reactie Ondanks de heftige teksten die in het nummer voorbij komen lijkt Nicki, die tot voor kort met roze haar door het leven ging, niet geïntimideerd. Ze zou het gevoel hebben dat de leugens die Remy verspreid zullen worden ontmaskerd als leugens door verschillende mensen, waaronder rapvrienden Lil Wayne, Trey Songz. Nicki verbergt zich dan ook niet. Sterker nog: de rapper verscheen afgelopen dagen op meerdere feestjes op de Paris Fashion Week. Hiermee lijkt Nicki het statement te maken dat ze boven de hatelijke teksten van haar voormalige vriendin Remy staat.

Spanning

De spanning tussen de twee begon al in 2007, toen Remy het gevoel had dat het nummer 'Dirty Money' van Nicki Minaj was toegeschreven aan haar. Dit heeft Nicki nooit bevestigd of ontkent.



Nadat Remy in 2014 werd vrijgelaten uit de gevangenis, zei ze dat ze het jammer vond dat ze nooit de kans had gehad om samen te werken met Nicki. Ze bekende zelfs blij voor Nicki te zijn dat ze het zo ver had geschopt. ,,Het is een mooi iets voor mij om te zien waar zij nu staat", aldus Remy.



Eind vorig jaar lanceerde Remy een freestyle rap van de klassieker 'N.Y. State of Mind'. Fans van Nicki speculeerden toen over het feit dat er subtiele haatuitingen in zouden zitten over hun grote idool. Hierop reageerde Nicki nog wel en kwam met het tegengeluid 'Swalla' en 'Make Love'.