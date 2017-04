Nicole Kidman met vier titels in Cannes

Superster Nicole Kidman is dit jaar met vier producties aanwezig op het festival van Cannes. De 49-jarige actrice is te zien in twee competitiefilms en twee titels die buiten competitie worden vertoond.

Kidman is in competitie te zien in The Beguiled, de nieuwe film van Sofia Coppola, en The Killing of a Sacred Deer van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos. The Beguiled vertelt over een meisjesschool waar een gewonde soldaat (Colin Farrell) tijdens de Amerikaanse burgeroorlog onderdak krijgt. Zijn aanwezigheid verandert de onderlinge verhoudingen tussen iedereen op de school.

The Killing of a Sacred Deer vertelt over een arts (weer Farrell) die gedwongen wordt tot onmogelijke keuzes wanneer zijn leven verandert omdat een tienerjongen onder zijn hoede neemt.

De romantische sf-komedie How to Talk to Girls at Parties vertelt over een alien die tijdens een tour langs aarde haar groep kwijtraakt en in Londen belandt. Kidman speelt ook een grote rol in het tweede seizoen van Top of the Lake. De tweede reeks van de thrillerserie van regisseur Jane Campion beleeft in Cannes de wereldpremière.