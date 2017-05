Nicolette is dochter kwijt op het strand, Leco en Fred zien witjes

Witte Leco en Fred

Stylisten van de sterren Leco van Zadelhoff en Fred van Leer zien er nogal witjes uit op een kiekje. Een gezichtsmasker is de reden daarvan. Dat doen ze, omdat het duo niet uit de toon mag vallen bij de BN'ers die zij op hun mooist maken. Hoewel, Leco denkt dat het ook prima zonder kan. ,,Dat hebben wij natuurlijk niet nodig."

TBT met @fredvanleer ... niet dat we het nodig hadden natuurlijk!!!!😁🙃 #masker #liefde #happythursday Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 May 2017 om 0:16 PDT

Tess wil alleen maar zon

Met het warme weer haalt bekend Nederland ook massaal hun badkleding weer uit de kast. Presentatrice Tess Milne kiest voor een opvallende combinatie. Haar bikini-topje heeft ze vervangen voor een hoed. ,,Dit is de enige dag dat die jaloersmakende vakantiefoto's geen effect hebben", concludeert de blondine.

Vandaag alleen maar dit. Fijne vakantie iedereen.. in Nederland! De enige dag dat die jaloersmakende vakantie foto's geen effect hebben! #kommaardoormetdiefotos #krijgjeereentjeterugvandeNoordzee #doei Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 May 2017 om 0:07 PDT

Nick en papa

Het is feest bij de familie Schilder. De vader van Nick (van Simon) viert namelijk zijn zestigste verjaardag. En ondanks dat de beste man weer een jaartje ouder is mag hij er nog best zijn. In de reacties regent het namelijk naast felicitaties ook complimenten. ,,Knappe man", is de conclusie van de volgers van de Volendammer.

Vandaag is mijn allerliefste vader 60 jaar geworden!🎉 #hestillgotit Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 May 2017 om 1:36 PDT

Zoey is trots

Miss Nederland Zoey Ivory deelt vandaag trots een kiekje van zichzelf. De knappe brunette schrijft daarbij dat ze van plek 55 naar plek 12 is gestegen in de lijst van de 500 knapste vrouwen van Nederland volgens de FHM. Aan de feestemoji's bij het bericht is af te leiden dat Zoey dat reden genoeg vindt voor een feestje.

From number #55 to #12 in the #FHM500 😁🎊 For the full photo... Check my Facebook page 😏Photography: @timjansstagram #zoeyivory #fhm top 500 #mostbeautifulwomen of the #Netherlands Een foto die is geplaatst door null (@) op 24 May 2017 om 13:45 PDT

Nicolette is dochter kwijt

Nicolette Kluijver zoekt op het strand wat verkoeling. Om te relaxen is er ook een zitzak meegenomen. Maar als de blondine haar dochter daarop verwacht, moet ze even goed kijken. Het kleine meisje is bijna helemaal verdwenen in het paarse ding. ,,De zitzak heeft mijn dochter opgegeten", grapt ze bij het kiekje van dat moment.