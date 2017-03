Nicolette Kluijver bedankt haar 'superhero'

Zandbergen is sinds twee jaar als cardioloog verbonden aan het VUmc in Amsterdam. Hij heeft als aandachtsgebied de longchirurgie en opereerde Nicolette nadat een maand geleden een voorstadium van longkanker werd geconstateerd. ,,I know a superhero Dr. R. Zandbergen #currentfeeling #underconstruction'', schrijft de moeder van drie bij een cartoon van een spierwit mannetje met rode cape en stethoscoop om de nek.

Vijf dagen geleden liet ze weten veel vertrouwen in haar geweldige artsen te hebben. ,,Mijn vertrouwen is groter dan mijn angst'', klonk het vanuit het ziekenhuisbed.

La Kluijver - getrouwd met plastisch chirurg Joost Staudt - belandde in september al in het ziekenhuis. In de RTL Boulevard-studio kreeg ze last van druk op haar borst. Even werd er gedacht een een longembolie, maar het bleek een longontsteking. Een biopt wees uiteindelijk op een voorstadium van longkanker.