Nicolette Kluijver na longoperatie weer in voor sexy geintjes

Nicolette zette vandaag wat foto's op Instagram waaruit blijkt dat ze, ondanks de heftige ingreep die ze achter de rug heeft, nog kan lachen. De blondine liet zich op haar bed fotograferen terwijl ze in een sexy outfit een boek leest. Daarbij de tekst: 'Ik heb mijn eigen boekenbal'. Dat werd afgelopen vrijdag in Paradiso gehouden met als thema verleiding. Op een ander kiekje is het vrolijke ontbijtje te zien dat haar kroost maakte. ,,De zonnige kant naar boven.''



Wanneer Nicolette weer aan het werk gaat is nog onduidelijk. Ze moet volgens de artsen die haar behandelden in alle rust herstellen. Kluijver moest onder het mes nadat er een voorstadium van longkanker was geconstateerd. Na de zware operatie moest ze de dagen daarna nog in het ziekenhuis blijven.



De boosdoeners waren onrustige cellen die waren ontstaan uit een tbc-plek die vorig jaar bij de presentatrice werd vastgesteld. ,,We zijn er op tijd bij en genezing is in mijn situatie heel goed mogelijk'', liet ze toen weten. Nicolette is inmiddels schoon verklaard. ,,De kanker is weg. Het is een gevecht geweest maar ik wist dat ik kon winnen'', aldus een jubelende Nicolettte op Instagram.