Nicolette Kluijver werd aan bed voorgelezen door Peter R.

Podiumklaar maken zussen OG3NE kost circa 3 uur

18:04 OG3NE-zussen Amy, Shelley en Lisa leven volgens Emilie Sickinghe, hoofd van de Nederlandse delegatie in Kiev, ontspannen toe naar hun tweede repetitie in het International Exhibition Center. De drie worden daar rond 9 uur morgenochtend in vol ornaat verwacht. ,,Dat betekent vroeg uit de veren, want het duurt drie uur om het Lights and Shadows-trio podiumklaar te maken.''