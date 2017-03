Nicolette omarmt de lente en Freek met enge junglekruiper

Wittebroodsweken voor Carolien

Carolien Karthaus-Spoor (29) is nog altijd aan het genieten van haar honeymoon. Samen met manlief Jon tourt de hoogzwangere blondine door de Verenigde Staten. Met een jurkje in aardachtige tonen matcht de actrice goed bij het rotsachtige, roodbruine landschap. ,,Ton sur ton", noemt ze het zelf. Volgende stop? ,,Grand Canyon en Joshua Tree!"

Liefde voor Johnny

Alles wat een mens nodig heeft is natuurlijk liefde. Althans, dat vindt Johnny de Mol. Op Instagram deelt de 38-jarige presentator een foto waarmee hij duidelijk maakt dat de liefde voor hem heel belangrijk is. ,,All you need is..." schrijft hij bij een kiekje waarop het fluorescerende woord 'love' schittert.

Lang zal ze leven, lang zal ze leven..

GTST-actrice Robin Martens viert vandaag haar vijfentwintigste verjaardag. Op Instagram deelde de duizendpoot (actrice, model, zangeres, danseres) al eerder de foto's die ze speciaal voor deze feestelijke dag liet maken, maar nu is het daadwerkelijk zo ver. Van harte!

Klein verschil

Na hun deelname aan Wie is de Mol zijn actrice Sigrid ten Napel (24) en journalist Roos Schlikker (41) weer herenigd. De twee fris en fruitig-ogende dames zijn op de vroege morgen te gast bij Koffietijd. ,,Zij over de verkiezingsuitslagen, ik over Een Meeuw", grapt Sigrid. ,,Verschil moet er wezen." Een Meeuw is een theatergroep.

Nicolette en de krokusjes

Alles staat in bloei! En dat betekent: lente! Ook Nicolette van Dam is dolgelukkig met de eerste tekenen van het nieuwe, zonnige seizoen. Op Instagram deelt de 32-jarige presentatrice een selfie waarop ze breeduit glimlacht met op de achtergrond een grasveld vol met paarse bloemetjes.

Duits feestje voor Jochem

Het is een spannend moment vandaag voor caberatier Jochem Myjer. Het kinderboek van de 39-jarige komiek wordt uitgegeven in het Duits, en dat vindt Jochem best een beetje vreemd. ,,Voor een beroepsschrijver misschien de normaalste zaak van de wereld. Maar het is zo'n gek gevoel als je jouw eigen boek in een andere taal ziet. Vanaf vandaag te koop in Duitsland!"

Met vitamientjes op de foto

Een kleurrijk decor voor een selfie. Waar vind je die? Nick Schilder heeft daar een heel simpel antwoord op: de groentewinkel! Samen met zijn vrouw Kirsten maakt de Volendamse zanger een gezellig kiekje. ,,Supervrolijke achtergrond, zo'n groentewinkel!" schrijft hij bij het plaatje.

Jungle-Freek