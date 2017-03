Niet PvdA maar NOS is de grote verliezer

Niet de PvdA is de grootste verliezer van de afgelopen verkiezingen, maar de NOS. Wat een aanfluiting was de uitslagenavond bij de publieke omroep. Dat uitgerekend Humberto Tan, die al maanden in het verdomhoekje zit, op RTL4 moest laten zien hoe het óók kan, moet zorgen voor schaamrood op de kaken bij onze nationale nieuwsorganisatie. En een paar stevige gesprekken. En het besluit dat ze het de volgende keer anders doen.



Ik heb het heus niet alleen over de haperende techniek waardoor de staafdiagrammen niet uit de studiovloer omhoog schoten en waardoor Dionne Stax de mist in ging. Het was de hele opzet van het programma met Rob Trip en Dominique van der Heijden die er waren voor de duiding, Mariëlle Tweebeeke die wat met een tafel vol grijze partijbonzen keuvelde en Ron Fresen die totaal overbodig was met zijn Virtual Reality-presentatie van mogelijke coalities.



De uitzending was saai, plichtmatig en miste reuring en opwinding die iedereen thuis wél voelde over deze bijzondere en gekke verkiezingsavond. En dat gevoel straalden Humberto en zijn side-kick Merel Westrik juist wel uit, door steeds wisselende gasten aan tafel van allerhande pluimage: van BN'ers tot (ex-)politici, van links tot rechts. Frits Wester liep druk bellend heen en weer. Natuurlijk is dat een pose - 'kijk mij eens belangrijk zijn' - maar het gaf wel een prettige dynamiek aan de show.



Westrik had geen last van haperende techniek en denderde misschien iets te enthousiast door de uitslagen per gemeente heen. Maar ze was in elk geval sneller dan Stax bij de NOS. Natuurlijk zullen zij zich bij de NOS verschuilen achter de mooie kijkcijfers. En inderdaad, op basis van de 1,9 miljoen voor NPO 1 versus 817.000 voor RTL kun je doen alsof er weinig aan de hand is. Maar reken je niet rijk, NOS. Dit is puur en alleen op basis van het opgebouwde vertrouwen van de afgelopen jaren én het gevoel van veel Nederlanders dat je bij dit soort evenementen bij de publieke omroep hoort te zijn en niet bij RTL. Maar die mythe is gisteravond definitief doorgeprikt.



