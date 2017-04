Nieuw liefje Olke werkt in zijn lievelingsrestaurant

Zat half vrouwelijk Nederland gisteravond al in de startblokken om een brief naar de KRO-NCRV te sturen omdat wel duidelijk was dat het tussen Olke en Sandra niet meer ging gebeuren, blijkt die lieve reus uit Texas alweer verliefd. Op iemand die op vijf minuten afstand woont, hem een brief had geschreven die hij nota bene terzijde had gelegd. Want hij wilde geen Amerikaanse. Dacht hij.

Bijzonder verhaal, dat vindt Olke zelf ook. ,,Na onze citytrip hebben Sandra en ik nog een paar keer gebeld, maar al snel was wel duidelijk dat het niets meer werd. Toen heb ik de brief van Karen er nog eens bij gepakt en contact gezocht.’’

Opmerkelijk

Quote Ik ben verliefd, dan maakt je wensenlijstje helemaal niet meer uit Volledig scherm Olke kwam alleen naar de SS. © KRO-NCRV En guess what: het klikte en goed ook. ,,Ze is zo lief, zo aardig, vlot en leuk. En er ze heeft een Nederlandse vader en Afrikaanse moeder, dus er zit toch iets Nederlands in haar. Dat is zo heerlijk om te merken. Daarom had ik haar brief eerst weggelegd. Ik wilde graag een Nederlandse vrouw, omdat ik daarmee makkelijker op dezelfde golflengte zit. Texanen zijn toch anders.’’ En weet u wat nog gekker is: ze werkt al jaren in de keuken van één van Olkes lievelingsrestaurants. Toch waren ze elkaar nog nooit tegengekomen. ,,Misschien een keer op straat, denk ik nu achteraf. Maar we hadden elkaar nooit gesproken.’’

Het is wel een opmerkelijke liefde. Ze is donkerharig, terwijl Olkes logees allemaal blond waren. ,,Oh, dat is toeval hoor,’’ gniffelt de boer. En ze heeft jonge kinderen, wat hij eigenlijk niet wilde. ,,Klopt, dat heb ik gezegd. Maar ja, ik ben verliefd, dan maakt je wensenlijstje helemaal niet meer uit.’’ Wat wel weer goed uitkwam: Karen is geen vegetariër.

Omdat Olke op tv nog druk in de weer wat met Alberdien en Sandra moesten de twee hun prille liefde geheim houden. ,,Ik heb haar nog nooit mee uit eten kunnen nemen. Want overal lopen hier Nederlanders. Ergens was dat ook wel spannend.’’

Sandra

En nu mag hij het van de daken schreeuwen. Gistermiddag ging Karen meteen mee naar een paar familiefeestjes. Vandaag vliegen ze samen naar Washington D.C. om een visa te regelen voor Karen zodat ze mee naar de Boer zoekt Vrouw-Afterparty, op 13 mei in Nederland. ,,Ik vond het best lastig dat ik haar met de reunie-aflevering niet kon meenemen. Stond ik daar alleen tussen al die stellen. Ja, dat vond ik wel moeilijk. Maar het was te kort dag om dat allemaal te regelen.’’

En Sandra? Dat heeft hij afgesloten, zegt Olke resoluut. ,,Ik kan nog steeds niet begrijpen wat er nou precies bij haar gebeurd is. Het was zo’n leuke meid. Waarom dat veranderde. Ik weet het niet. Ik vond het toen heel sneu. Maar ik ben verder gegaan. En ik ben nu heel gelukkig.’’

Volledig scherm Olke en Sandra © screenshot KRO-NCRV Boer zoekt Vrouw