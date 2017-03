Nieuw seizoen Top Gear goed ontvangen

Boze vrouw terroriseert Roy Donders en vriend Marvin

16:32 Roy Donders en zijn vriend Marvin Ophof hebben afgelopen weekend een klopjacht geopend op een Tilburgse vrouw die de stylist van het zuiden via een nep-Facebookprofiel had uitgemaakt voor 'arrogante kwal'. Ook beschuldigde de vrouw Roy ervan zijn bolide regelmatig op een invalideplek in de straat te parkeren. In filmpjes die de boze mannen op Facebook zetten is te zien hoe het behoorlijk pissige tweetal verhaal ging halen.