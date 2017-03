Nieuwe muziek Chuck Berry nog deze week

Nicole Kidman maakt tongen los met één van haar heetste seksscènes

14:06 Hollywood-actrice Nicole Kidman (49) heeft voor de HBO-serie Big Little Lies één van de heetste seksscènes uit haar carrière gespeeld. In de vijfde aflevering, die gisteravond in de Verenigde Staten werd uitgezonden, bedrijft Celeste (Kidman) op het aanrecht de liefde met Perry (Alexander Skarsgard). Het zorgde vrijwel gelijk tot een tsunami aan reacties op sociale media.