Nieuwe Pamela Anderson gespot op strand van Miami

McKinney - vooral bekend vanwege haar prominente voorgevel en lange benen - genoot volgens omstanders van alle aandacht en liet zich zonder morren van alle kanten fotograferen. Charlotte speelt in de Baywatchfilm - later dit jaar in de bioscoop - samen met Zac Efron, Pamela Anderson en Dwayne Johnson. De blondine zou volgens de jongste berichten geen hoofdrol hebben, maar slechts een sexy drenkelinge spelen die op spectaculaire wijze uit de branding wordt gered door anderen.



Charlotte komt regelmatig in het nieuws door haar ietwat pikante kledingsmaak. Zo stapte ze onlangs in Hollywood uit een taxi in een te kort minirokje waardoor haar ondergoed te zien was. En ze baarde een paar weken geleden nog opzien, toen ze voor een push-upeffect plakband onder haar borsten had bevestigd. De tape was voor iedereen duidelijk te zien, waarna ze veel kritiek voor de kiezen kreeg. Zoals: 'ze is hartstikke nep'. Speciale ondersteuningstape wordt regelmatig door gebruikt voor een push up-effect in bijvoorbeeld strapless jurken. In de meeste gevallen zijn de plakkers echter niet zichtbaar.