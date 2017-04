Nieuwe tekenfilmserie Jackie Chan op komst

video Sensationeel zingende Sarah (15) blaast jury Britain's Got Talent omver

0:38 In tv-talentenjachten duiken regelmatig extreem goede vocalisten op, maar wat de 15-jarige Britse Sarah Ikumu gisteren liet horen in Britain's Got Talent slaat volgens kenners werkelijk alles. De bescheiden scholiere zong met het grootste gemak een sublieme versie van Jennifer Hudsons And I Am Telling You I'm Not Going uit de film Dreamgirls. Volgens de totaal verbijsterde jury vertolkte het meisje de wereldberoemde powerballade beter dan het origineel.