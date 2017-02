Nieuwe vriendin BZV-boerin Bertie schreef liefdesbrief

Bertie en Rosita hadden een speeddate waar meteen de vonken vanaf sprongen en Rosita ging mee op dagdate. Tijdens de dagdate heeft Rosita opgebiecht aan Bertie dat ze kort daarvoor een andere vrouw had leren kennen waar ze mee verder wilde. Die relatie is sinds kort uit. Ook tussen Bertie en Esther is het, zoals bekend, inmiddels over.



Contact

Bertie en Rosita kregen contact en werden alsnog stapelverliefd. Bertie: ,,Tijdens de opnamen was ik al erg onder de indruk van Rosita. Dat heeft iedereen kunnen zien. Ik was ook behoorlijk van slag toen ze aangaf niet meer door te willen. Daarna heb ik twee mooie jaren met Esther gehad. Dat Rosita nu opnieuw in mijn leven is, en er hopelijk nooit meer uitgaat, is een van de mooiste dingen die me is overkomen.''



De omroep sprak ook nog even met Rosita cdie dolgelukkig is met Bertie. ,,Het was destijds ontzettend moeilijk voor me om Bertie te vertellen dat ik wegging. Maar ik vond dat ik dat moest doen, anders was het niet fair. Ik heb een kleine twee jaar een relatie met die andere vrouw gehad. De afgelopen jaren hadden Bertie en ik sporadisch contact en na de breuk met Esther hebben we elkaar opgezocht en de vlam sloeg meteen in de pan. Ze is de vrouw van mijn dromen.''



Vanavond krijgen de boeren van een nieuwe, internationale editie van BZV hun liefdesbrieven van Yvon Jaspers. Dat is om 20.20 uur te zien op NPO1.