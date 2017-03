Ninja Warrior-hunk flirt schaamteloos met Kim-Lian

In een kort voorproefje van de uitzending van vanavond (20.30 uur) is te zien hoe de gespierde hunk zich voorstelt aan Kim-Lian. ,,Ik ben 'b-boy Jim Boy' en sta bekend om mijn handstand'', grijnst de kandidaat. Daarop vraagt Kim-Lian of hij even op zijn handen wil gaan staan. Dat doet hij probleemloos en de presentatrice is behoorlijk onder de indruk. Kim-Lian: ,,Daarboven zit het wel goed met jou...'' Jim Boy vervolgens, als hij ziet dat de presentatrice vluchtig de rest van zijn imposante fysiek inspecteert: ,,Nou daar onder ook wel...''

Als de deelnemers even later zijn shirtje uittrekt en zijn bezwete torso aan Kim-Lian toont zegt hij met een veelzeggende glimlach: ,,Ik kom waarschijnlijk weer terug bij jou, dus moest ik me daarop een beetje voorbereiden...'' Op dat moment heeft Kim-Lian het niet meer. ,,Ik loop even helemaal vast.'' Dus vraagt ze mede-presentator Dennis van der Geest haar taken over te nemen. Als Van der Geest daarna aan Jim Boy vraagt wat er door hem heen gaat zegt de deelnemer: 'op dit moment Kim-Lian...''



Ninja Warrior is al jaren een succes over de grens en nu voor het eerst in Nederland te zien. Deelnemers moeten als ware 'ninja's' een ingewikkeld hindernisparcours afleggen. Internationaal zijn nog slechts tien deelnemers er in geslaagd de baan volledig af te maken. Onze tv-recensent Angela de Jong keek vorige week naar de eerste aflevering en was niet echt onder de indruk.