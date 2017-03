Nintendo Switch: Imposant staaltje techniek met achilleshiel

De vernieuwingsdrang is ook af te zien aan de controllers die Joy-Cons werden gedoopt. In zijn meest kale vorm is de Switch een minitablet, met aan weerszijden de knoppen en pookjes.



Uniek is dat je die twee controllers eraf kunt schuiven, en dan op diverse manieren, afhankelijk van het spel, kan gebruiken. Met een koppelstukje voeg je de Joy-Cons samen tot één (wel erg smal uitgevallen) controller, maar los uit de pols kan ook. Bij het nog te verschijnen Mario Kart 8 Deluxe moeten speler een en twee ze verticaal ter hand houden. Ideaal? Als je kleine Japanse handen hebt of als je kind bent. Anders loop je kans om er een nog niet ontdekte vorm van RSI aan over te houden.



Pro Controller

Wil je gegarandeerd krampvrij gamen, dan is de aanschaf van de zogenoemde Pro Controller verplicht. Speelt soepel, maar is wel zeventig euro bovenop de aanschafprijs. Daarmee is deze Xbox-achtige controller een stuk duurder van die van de concurrentie. Ga je straks de meeste games downloaden? Dan volstaat het magere interne geheugen niet lang, en moet je de portemonnee trekken voor een extra microSD-kaart. En wil je straks het boksspelletje Arms spelen met zijn tweetjes? Dan heb je nog een Joy Con-setje extra nodig, à tachtig euro. Het zou allemaal niet zo erg zijn, ware het niet dat de Switch met een prijskaartje van 329 euro kaal al duurder uitvalt dan een PS4 of Xbox One - en daar zit meestal nog een game in de doos.



En de games dan?

Ach ja, de games. Die zijn (bijna) op de vingers van twee handen te tellen. Van de launch games is Zelda: Breath of the Wild dé must have. Het is de beste launchgame in twintig jaar, sinds Mario 64. Met deze Zelda ben je tientallen, zo niet honderden uren zoet. Dat is maar goed ook, want de andere elf bij release beschikbare titels... zijn minder legendarisch. 1-2-Switch is een verzameling van 28 minigames bedoeld voor feestjes en partijtjes. Net als Wii Sports demonstreert het prima alle verschillende input-methodes, alleen is het ditmaal níet leuk. Of de game-ontwikkelaars hebben een heel ander gevoel voor humor. Koeien melken door met je handen op en neer te gaan, of een krijsende baby in slaap te brengen door met de tablet te wiegen - je moet er maar opkomen. 1-2-Switch is misschien aardig als techdemo, maar voor vijftig euro zal het lachen je snel vergaan.



Andere games zijn grotendeels opgewarmde kliekjes (Just Dance en Skylanders dateren van vorige herfst, World of Goo uit eh... 2008?!). Nintendo benadrukt dat er maar liefst honderd games in ontwikkeling zijn, maar dat is voor het gros wel werk van kleine uitgevers. Van de grote bestsellers is alleen een nieuwe FIFA aangekondigd. Verder wordt het dus vooral Nintendo zelf die de kar gaat trekken, met later dit jaar recyclewerk (updates van de Wii U-spellen Mario Kart 8 en Splatoon) en aan het eind van 2017 een gloednieuwe Mario. De vraag is of Nintendo's eigen oogst genoeg is om het verschil te maken. Bij de Wii U was dat in ieder geval niet het geval.



Wat de Nintendo Switch online allemaal vermag, is tot de update op de debuutdag in nevelen gehuld. In al haar (eigen)wijsheid besloot Nintendo dat je deze tablet níet kan gebruiken om te Netflixen. Of te internetten. Dat het bedrijf de Switch wil neerzetten als een ultiem gamegadget valt te snappen, maar dit neigt naar bedrijfssabotage. Wat sympathieker, maar bedrijfstechnisch niet erg handig, is dat een 'system seller' als Zelda: Breath of the Wild tegelijkertijd en in een nagenoeg identieke versie voor de afgeschreven Wii U verschijnt. Daarmee komt de al dan niet aanschaf van een Switch vooralsnog neer op het antwoord op de vraag: wil je Zelda thuis spelen, of buiten?