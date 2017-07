North Sea Jazz trapt voor 42ste keer af met 150 artiesten

Zo­mer­cliff­han­ger GTST eist een leven, maar van wie?

13:09 Is het Rikki of toch Aysen? Of is het einde verhaal voor Lucas of Maxime? Het zijn de vragen waar de vaste volgers van Goede Tijden, Slechte Tijden zich deze zomer mee kwellen. In de laatste aflevering van dit seizoen, die vanavond te zien is, wordt namelijk duidelijk dat sowieso een van de karakters sterft.