NOS-Annechien gezegend met meest sexy vrouwenstem Nederland

Volgens Dave Leusink, de man die voor VoiceCowboys.nl stemmen cast, werkt de kracht van een lage stem keer op keer. ,,Ook al is Marilyn Monroe al meer dan 50 jaar niet meer onder ons, zelfs jonge mensen herkennen de lage sexy stem van Monroe ogenblikkelijk. Dat Annechien Steenhuizen nu als meest sexy stem uit de bus komt verbaast ons daarom niet. Hoewel, het is uiteraard interessant om te zien dat hoe zakelijk je imago of werk ook mag zijn: you can’t hide your sexy voice!”



De verleidelijke klanken van actrice Katja Schuurman doen het ook goed onder de ruim 1000 stemmers, de actrice eindigt op de tweede plaats met 21%. Opvallend is dat Dionne Stax - wederom een NOS-anchorvrouw – met 8% op de derde plek staat.



Het stemmenonderzoek is online uitgevoerd op VoiceCowboys.nl onder 1.031 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De respondenten kregen de open vraag voorgelegd welke (bekende) vrouwenstem het meest sexy werd gevonden.