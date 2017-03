NOS-baas Marcel Gelauff: Iedereen zakte door de grond gisteren

Over de kritiek dat het naast die blunder ook een nogal zouteloze uitzending was: ,,In de aanloop leek het een spannende dag te worden, een strijd tussen twee partijen (VDD en PVV). Er was daarom ook veel buitenlandse pers op de been. Na de exitpoll was dat beeld helemaal anders. Die newsy spanning was er daarom niet meer. Dat doet iets met de beleving van de uitzending en de impact van het nieuws.’’



Gelauff wijst ook op de hoge opkomst voor het stemmen. ,,Het duurde daarom ook nog eens lang voor we uitslagen konden laten zien. Dat RTL meer een variatie in gasten had; dat zal wel. Ik vind dat geen doel. Het is voor de publieke omroep essentieel dat we gewoon beschrijven wat er plaatsvindt.’’