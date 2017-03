Obsessieve Madonna-fan eist miljoenen na mishandeling agenten

Het voorval vond plaats in 2010. Robert Linhart sloeg destijds kamp op voor de deur van de Queen of Pop. Hij hield een bord omhoog waarop hij Madonna vroeg tijd voor hem vrij te maken. ,,Het universum heeft ons in 1992 samengebracht en dit jaar opnieuw in Praag. Kom me alsjeblieft ontmoeten."



Toen de politie de man vroeg te vertrekken, weigerde hij. Daarop werd hij aangehouden. De fan beweert nu dat de agenten hem daarbij als boksbal gebruikten, en hem op zijn rug, nek, schouders en arm hebben geschopt en geslagen.



De advocaat van de man en de gemeente gaan eind april in gesprek over de schadevergoeding.