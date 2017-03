OG3NE naar Songfestival Kiev met Lights and Shadows

Nederland treedt met OG3NE aan in de tweede halve finale (donderdag 11 mei) van het internationale liedjesfestijn dat vorig jaar werd gewonnen door de Oekraïense zangeres Susana Dzhamaladinova (33): beter bekend onder haar artiestennaam Jamala. O'G3ne moet in die finale bij de eerste tien landen eindigen om te mogen zingen tijdens de grote finale op zaterdag 13 mei.



In de halve finale van Nederland bevinden zich namelijk de laatste jaren zeer sterke landen als Rusland, Roemenië en Hongarije. Die kunnen, mede door hun in vele Europese landen woonachtige electoraat, bijna altijd rekenen op een finaleplaats. Rusland greep vorig jaar in Stockholm net naast de zege. Ook doorgaans sterke Scandinavische landen als Noorwegen en Denemarken zitten bij Nederland. Toch lijkt de halve eindstrijd van OG3NE, dat ook nog geen liedje heeft bekend gemaakt, niet sterker dan de eerste semifinale op dinsdag.



Nederland ontloopt namelijk altijd sterke landen als Zweden, Azerbeidzjan en Armenië. Ook Australië, dat een vaste deelnemer aan het festival is geworden, zit in de andere groep. Klein nadeel voor Nederland is dat de kwalificatieronde van donderdag één land meer telt en dat onze traditionele stemvriend België in de andere groep is ingedeeld.



,,Als je goed kijkt naar de plaats en hoe en wat, dan is het niet de meest gunstige situatie denk ik", vertelde Shelley recent. Toch maakt dat voor de meiden niet per se een groot verschil. ,,Wij hebben zelf ook een beetje het idee dat je van iedereen moet kunnen winnen dus in principe maakt het niet uit wie er voor en na je zijn en in welke halve finale je staat. Je hebt natuurlijk soms mazzel als er dingetjes mee zitten maar ik denk dat we evenveel goede kans maken."