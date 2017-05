OG3NE plaatst zich voor de finale van het Songfestival!

Het is OG3NE gelukt! Met Lights & Shadows haalden de zussen Amy, Lisa en Shelley Vol gisteravond de eindstrijd van het Eurovisie Songfestival. Na afloop overheerste de vreugde, maar: ,,We kijken nu vooral naar de finale. Dat is ons doel.’’