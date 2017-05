OG3NE stijgt na eerste repetitie bij bookmakers

VideoAmy (21), Shelley (21) en Lisa Vol (22) van OG3NE hebben in Kiev hun eerste repetitie achter de rug. Het songfestivaltrio bracht de retroballade Lights and Shadows ten gehore in het International Exhibition Centre. Volgens verslaggevers ter plaatste klonk er na afloop applaus in het perscentrum. En het trio steeg na afloop in de peilingen van eerst een 18e plek tot nu een positie die schommelt tussen 13 en 15.

Het optreden mocht niet worden gefilmd door de pers, maar uit een filmpje dat is vrijgegeven door de organisatie van het Eurovisie Songfestival is op te maken dat OG3NE zong in de outfits die ze tijdens de halve finale ook zullen dragen: glittercreaties van 'scheurjurk'-ontwerper Tycho Boeker. Songfestivalkenner en -commentator Cornald Maas beoordeelde het optreden na afloop als intiem en stijlvol.

Tijdens de eerste repetitie werd duidelijk dat de ervaren televisieregisseur Rolf Meter koos voor de projectie van bloesems op de achtergrond en een aantal kaarsen op de vloer die is bedekt met paarse Led-verlichting. Onder andere de zin 'Cry no more' is op een gigantisch scherm afgebeeld. Amy, Shelley en Lisa lijken op het podium een vaste plek te hebben. Tijdens het refrein wordt met de heupen gewiegd. De zussen waren voor hun eerste showtje best nerveus. ,,Logisch, want het is onze eerste repetitie'', aldus een stralende Amy. Shelley: ,,Eindelijk kunnen we het podium op om te checken of onze outfits matchen bij het licht.'' Lisa liet weten dat zij en Amy en Shelley 'on stage' willen benadrukken dat ze totaal verschillend zijn. ,,We willen dicht bij onze eigen karakters blijven. Om die reden dragen we ook afwijkende outfits.'' De drie zijn erg blij met hun kostuums. Lisa: ,,Een beetje glamour maar toch klassiek.''

Tranen

Een Amerikaanse verslaggever liet na afloop weten diep onder de indruk te zijn van de Lights and Shadows-show. ,,Het heeft me geraakt en de projectie op de vloer van een vrouwenfiguur - mogelijk een verwijzing naar hun zieke moeder- maakte de nodige emoties in me los. De boodschap van deze zangeressen komt rechtstreeks mijn hart binnen'', vertelde hij met tranen in de ogen. Hij prees verder de sound van Amy, Shelley en Lisa. ,,Die harmonieën zijn fantastisch. Je zou denken dat er backing vocals meezingen, maar dat is niet zo. Dit doen ze toch echt zelf.'' Evenals de bookmakers verwacht ook hij een hoge eindpositie in de grote finale. ,,Zeker weten.''

De zussen gaven na hun repetitie een korte persconferentie waarbij buitenlandse journalisten vragen op de drie afvuurden. Shelley benadrukte tijdens het mediamoment dat OG3NE, anders dan ESF-voorgangers als Douwe Bob, The Common Linnets en Trijntje, vrijwel alles in eigen beheer regelt. ,,Normaalgesproken doet AVROTROS dat, maar die omroep heeft in ons geval vooral een adviserende functie. Zo hebben we ze om hulp gevraagd bij het maken van de beste keuzes in de aanloopfase richting Kiev.’’ Volgens Shelley functioneert die ‘scheiding’ in de praktijk prima. ,,We worden door de omroep prima ondersteund.''

Goud

Amy, Shelley en Lisa onderstreepten in Oekraïne ‘voor goud te gaan’ en ook dat ze al voorzichtig nadenken over eventuele vervolgstappen na hun Kiev-avontuur. ,,We willen groter worden dan Nederland alleen en internationaal gaan optreden’’, aldus Shelley. Zij en haar zussen vergeleken zichzelf met het geluid van de Beegees. ,,We wisten al op jonge leeftijd dat we, net als zij, een eigen sound wilden hebben. Een geluid dat nog nergens bestaat. Dat is naar onze mening gelukt.’’ De dames hebben, zo vertelden ze in prima Engels, geen plannen om met bij voorbeeld een bestaande groep op te gaan treden. ,,Leuker lijkt ons een samenwerking met Ed Sheeran.’’ Lisa liet tenslotte nog doorschemeren dat de titel van hun lied Lights and Shadows ‘toevallig’ de intialen van hun namen bevat: Lisa, Amy en Shelley. ,,Dat maakt ons nummer nog persoonlijker.’’

De OG3NE-zusjes zijn volgende week donderdag aan de beurt tijdens de tweede halve finale. Halen ze genoeg punten, dan mogen ze opnieuw het podium op tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival op 13 mei. Deze week staat in het teken van meer repetities, soundchecks en interviews.

