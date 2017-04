OG3NE vertrokken naar songfestivalstad Kiev

De tweelingzussen Amy en Shelley (21) en Lisa (22) stapten, bepakt met oranje koffertjes, vanochtend vroeg met een glimlach in het vliegtuig. Ze zijn hersteld van een griepje, lieten ze eerder los aan het AD. ,,We zijn 'gelukkig' een tijdje geleden al ziek geweest en voelen ons momenteel topfit'', verzekerde Amy. ,,Maar het blijft met name voor mij oppassen geblazen.'' De jonge Lights and Shadows-vocaliste heeft van nature een ietwat broze gezondheid. ,,Ik ben geboren met één long. Mijn rechterlong bleek zich niet te hebben ontwikkeld, waardoor mijn hart naar rechts is gedraaid in de leegte die in mijn borst ontstond door het ontbreken van die long. Verder heb ik ook nog astma.''