OG3NE zet 'wonderregisseur' Pannecoucke aan de kant

Ze kregen de gewenste zegen aan het ziekbed van hun moeder. De drie zussen Vol zongen daar een eerste versie van hun Lights and Shadows voor de persoon aan wie de nieuwe Songfestivalhymne is gericht. Moeder Vol, die lijdt aan botkanker, begon te stralen, zo rapporteerden haar dochters.En dus presenteerden Amy, Lisa en Shelley het gisteren als Nederlandse troef voor het Eurovisie Songfestival in Kiev. Als 'lied van hoop', 'ode aan onze moeder' en ook als 'hart onder de riem voor iedereen die iemand kent die ziek is.'



De song werd in de huiskamer van de familie geschreven door vader Rick en gitarist Rory de Kievit, de verkering van Shelley.De zussen kozen het boven inzendingen van gerenommeerde componisten als Gordon Groothedde en Han Kooreneef. ,,Dit liedje staat het dichtst bij ons.'' Die conclusie was in geen geval een kwestie van familievoorkeuren, benadrukten de zussen: ,,Wij zijn in de familie juist extra kritisch op elkaar. Als er iets niet goed genoeg is, zeggen we dat heel makkelijk tegen elkaar.''



Trots

Het drietal, dat er na haar uitverkiezing in oktober fijntjes op wees dat het nog nooit een tv-competie verloor (OG3NE won het Nederlandse Junior Songfestival én The Voice of Holland), herhaalde in mei naar Kiev te gaan om het festival te winnen. ,,We willen Nederland trots maken.''Maar daarvoor hebben de zussen, zo zeiden ze, wel wat steun nodig: ,,Het zou fijn zijn als iedereen achter ons liedje gaat staan. Dat maakt onze weg makkelijker.''



Wat het drietal echter het meest zal helpen is een in het oog springende podiumpresentatie. Daarvoor heeft de band geen vertrouwen meer in de Vlaamse regisseur Hans Pannecoucke, die de laatste drie Oranje-inzendingen The Common Linnets, Trijntje Oosterhuis en Douwe Bob visueel begeleidde. OG3NE kiest voor de ervaren televisieregisseur Rolf Meter. De rest van de strategie moet nog worden uitgewerkt. ,,We gaan nog heel veel vergaderen over de kleding, ons haar, de make-up en de belichting. We gaan het druk krijgen.''