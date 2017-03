Okkie toont dat tv-makers niet hebben geleerd van Holleeder

Ik dacht dat televisieprogramma’s wel iets geleerd zouden hebben van de bestseller Judas van Astrid Holleeder. Dat begint namelijk met een ontluisterende scène: zij en haar moeder kijken samen naar de uitzending van College Tour waarin broer Willem als nationale knuffelcrimineel te gast is. De vrouwen zijn verbijsterd over het open podium dat hij krijgt en herkennen in elke uitgesproken zin drie leugens.



Daarom herhaal ik hier nog een keer: ik dacht dat tv-redacties zich die passage wel zouden aantrekken en die fout niet zo snel nog eens zouden maken. Maar nee. Dinsdag kreeg Okkie Durham, dader van de geruchtmakende roof van twee Van Goghs in 2002, ruim baan in De Wereld Draait Door, in Brandpunt en in Pauw. Drie keer op een avond, dat is zelfs Peter R. de Vries doorgaans te gek.



Dat een crimineel zonder enige wroeging zoveel ruimte krijgt bij de publieke omroep is al dubieus. Maar de manier waarop hij op een voetstuk werd gezet was ronduit stuitend. Matthijs van Nieuwkerk probeerde van hem zo’n beetje de poldervariant te maken van George Clooney uit de film Oceans Eleven. En zo zat Okkie er ook bij: triomfantelijke grijns, pochend dat hij wel ergere dingen had gedaan dan die paar schilderijtjes en over een 11-jarige fan die graag wil dat hij op school komt praten. Acteur John Buijsman zat in het publiek te schateren, zo geestig vond hij het allemaal. Maar godzijdank was er het gezonde verstand van tafelheer Erben Wennemars die zijn oren en ogen niet kon geloven en Okkie verbaal over tafel trok.