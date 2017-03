Olala uit de belle époque

Kwetsbaar

De prenten mogen één keer in de vier jaar gedurende vier maanden worden geëxposeerd. ,,Papier is kwetsbaar. Ook de belichting is daarop afgestemd." Dat biedt de bezoeker de kans een representatieve doorsnede van Parijse prentkunst te beleven, omlijst met schilderijen, decoratieve voorwerpen en historische foto's.



Blikvanger is vanzelfsprekend het werk van Henri de Toulouse-Lautrec, die het onstuimige en mondaine Parijs van de belle époque vastlegde. Van hem is onder meer zijn affiche voor danszaal Moulin Rouge (1891) te zien, waarop hij de gevierde cancan-danseres La Goulue (De Gulzige) verbeeldt. In prachtige kleuren, met donkere silhouetten als decor en gevarieerde typografie. Bepaald een nouveauté destijds. Of de prachtige afbeelding van de Grote Loge (1897), die werd gemaakt in beperkte oplage van twaalf stuks. Twee Parisiennes uit hogere kring met modieuze hoofddeksels die elkaar minzaam iets toefluisteren. Een scène uit het Parijs van alledag (en nacht!) zoals alleen Toulouse-Lautrec die kon optekenen.



De Carvalho: ,,Je kon een abonnement nemen, waarbij periodiek een grafiek naar je werd gezonden. De man des huizes kon die op schoot nemen en zich verliezen in de afbeeldingen." Daarvan getuigt criticus-verzamelaar Roger Marx: 'Na een lange dag van het teleurstellende Parijse leven laat ik me in een fauteuil neervallen, naast de prentenstandaard waarin mijn favoriete etsen in hun grote mappen liggen te slapen, en terwijl ik ze bekijk, verdwijnen mijn problemen en vergeet ik de zorgen van het dagelijkse bestaan.'



Kiosken

,,Buiten", zegt De Carvalho, ,,werden straten omgetoverd tot visueel spektakel. Affiches aan de muren met felle kleuren en opvallende letters. Maar ook tijdschriften in kiosken, te koop voor een paar francs." Zo verzorgde Toulouse-Lautrec de affiche voor de erotische stuiverroman Reine de joie van Victor Joze uit 1892, waarin 'genotskoningin' Hélène Roland figureert. De prent toont de dame van lichte zeden in rode jurk, terwijl zij een bankier verleidt. 'Licht, mooi en heerlijk pervers', meende een criticus, maar de autoriteiten lieten de posters verwijderen. Zelfs het Parijse olala kende haar grenzen.



Niet minder bekende namen waren Pierre Bonnard en Théophile Steinlen. Van eerstgenoemde is een waarlijk majestueuze affiche te zien die de zegeningen van Franse champagne verbeeldt, waarbij een dame van plezier zich lijkt te baden in een schuimbad van champagnebubbels. En van Steinlen ontbreekt natuurlijk niet zijn beroemde prent van rebels cabaret Le Chat Noir. Zijn logo van de zwarte kat zou een begrip worden en bleef dat tot op de dag van vandaag.



Prints in Paris 1900. Van elitair tot populair, van 3 maart t/m 11 juni in Van Gogh Museum Amsterdam.