Olcay Gulsen lanceert modelijn met politiek tintje

Nu er wereldwijd steeds vaker aandacht wordt besteed aan vrouwenrechten voelde Olcay de drang om daar iets mee te doen. Ze creëerde daarom een kledinglijn met T-shirts en truien waarop teksten staan als 'Not This Pussy' en 'Free America'. ,,Het is een heel relevant topic tegenwoordig. Het staat op globaal niveau onder druk. Er komen veel extreemrechtse bewegingen op en dat baart me zorgen", verklaart de brunette. Een van de belangrijkste beloften van de Amerikaanse president Trump is het afschaffen van Obamacare, waarin het recht op veilige abortus en toegang tot anticonceptiemiddelen zijn vastgelegd. Trump wil de geldkraan hiervoor volledig dichtdraaien. ,,Ik heb de eerste maanden van zijn presidentschap al vol verbazing zitten kijken. Dat zijn gewoon fundamentele vrouwenrechten", vindt Olcay. Maar om haar collectie volledig aan de Amerikaanse republikein toe te wijden, vindt de zakenvrouw te veel eer.

Protest

Het gaat haar dan ook vooral om vrouwenrechten an sich. ,,Als reactie op het extreemrechtse zie je veel vrouwenbewegingen en protesten opkomen, zoals de wereldwijde Women's March", aldus de SuperTrash-voorvrouw. ,,We missen als vrouwen verbondenheid, zoals je dat honderd jaar geleden nog wel had toen we streden voor stemrecht. We moeten met z'n allen opstaan om onze rechten als vrouw te behouden", is Olcay van mening. ,,Daarvoor hoef je niet per se een van mijn kledingstukken te dragen, maar we moeten ons er als vrouwen wel meer voor in zetten."



Dankzij haar succesvolle kledingmerk, die het ook op internationaal niveau goed doet, heeft Olcay de luxepositie verworven dat ze met een statement veel vrouwen bereikt. Met één klik op de muis bereikt ze een doelgroep van maar liefst vier- tot vijfhonderdduizend mensen. ,,Ik denk dat veel mensen mij ook wel zien als een feministische vrouw en ik voel me erg aangesproken door vrouwenrechten. Door mijn kledingmerk kan ik daar het voortouw in nemen."